Danneggia l' auto di un uomo ritenendolo l’amante dell' ex moglie | denunciato 54enne
La polizia di Adrano ha denunciato un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver danneggiato un’auto. L’uomo, che aveva già ricevuto un ammonimento dal questore, è sospettato di aver agito pensando che l’auto appartenesse all’amante dell’ex moglie.
