Varese onora vittime foibe ed esodo | la memoria come antidoto all’indifferenza e alle divisioni

Oggi a Varese si è tenuta una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le autorità e i cittadini si sono riuniti per onorare chi ha sofferto e per mantenere viva la memoria di quegli eventi, sperando di evitare che si ripetano in futuro.

Varese ha commemorato oggi, 10 febbraio 2026, le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, rinnovando l’impegno alla memoria e alla consapevolezza storica. La cerimonia si è svolta nel Giardino degli Istriani, Giuliani e Dalmati, con la partecipazione delle autorità civili e militari, e ha visto un coinvolgimento significativo degli studenti della scuola media Vidoletti. L’evento sottolinea l’importanza di contrastare l’indifferenza verso una pagina dolorosa del passato, affinché le nuove generazioni possano comprenderne appieno il significato. La città di Varese ha reso omaggio alle vittime attraverso una serie di momenti commemorativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Perugia si ferma nel parco Vittime per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo istriano-fiumano-giuliano-dalmata.

Questa mattina a Frosinone si svolge una cerimonia per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano.

