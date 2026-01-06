FOCUS – PALLAVOLO | Enrica Merlo | dal campo alla federazione – storie emozioni e futuro

Scopri la storia di Enrica Merlo, protagonista della pallavolo italiana. Dall'esordio in Serie A2 a Padova, alle stagioni con Volley Bergamo e al ruolo di leadership con Savino Del Bene Scandicci, il suo percorso rappresenta un esempio di dedizione e passione. Un viaggio tra emozioni, successi e il futuro di una delle figure più importanti del volley nazionale.

Entra nel mondo di Enrica Merlo, una delle figure più iconiche della pallavolo italiana: dal suo esordio in Serie A2 a Padova, passando per anni indimenticabili con Volley Bergamo e il ruolo da protagonista con la Savino Del Bene Scandicci. In questa intervista esclusiva di FOCUS – Pallavolo, Enrica racconta i momenti di maggiore emozione, i trionfi nazionali e internazionali, le sfide con gli infortuni, la leadership come capitana e la transizione verso un ruolo istituzionale come consigliere rappresentante delle atlete nella FIPAV (2025). Scopri con noi: come ha costruito la sua carriera le strategie per superare i momenti difficili il rapporto con compagne e tecnici la visione per il futuro del volley femminile in Italia Non perdere questa chiacchierata sincera, emozionale e ricca di spunti per tutti gli appassionati! Conclude Alice Liverani.

