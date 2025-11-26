Il Volo – Tutti per uno torna nel 2026 le date e i biglietti
Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, ancora a Mantova, i biglietti. Nel pieno del successo di Live in Concert, il tour nelle principali capitali europee, Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners). Per il secondo anno consecutivo, a fare da sfondo alle straordinarie voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Scopri altri approfondimenti
30 ANNI DALLA PRIMA GRANDE SQUADRA TRICOLORE? 1995, per la prima volta l’Aquila prendeva letteralmente il volo, tutti in aereo, tutti belli... giubbino nuovo, tuta nuova, sacche abiti nuove, porta tamburi e chiarine... bellissimi. All’una di notte, d - facebook.com Vai su Facebook
Il Volo - Tutti per uno torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano stasera su Canale 5, in compagnia di Lorella Cuccarini, con la seconda puntata dello show Il Volo: Tutti per uno - Si legge su movieplayer.it
Il Volo torna in tv con “Tutti per uno 2025”, lo show registrato a Palazzo Te di Mantova - Giunto alla terza edizione, Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo anche quest’anno regalerà tre serate speciali ricche di musica e ospiti. iodonna.it scrive
Il Volo - Tutti per uno: Viaggio nel tempo. Ospite di oggi Lorella Cuccarini - Dopo l'enorme successo ottenuto con le prime due edizioni nel 2023 e nel 2024, torna stasera su Canale 5 il secondo appuntamento con la terza edizione de Il Volo - Si legge su gazzetta.it