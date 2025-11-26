Il Volo – Tutti per uno torna nel 2026 le date e i biglietti

Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, ancora a Mantova, i biglietti. Nel pieno del successo di Live in Concert, il tour nelle principali capitali europee, Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners). Per il secondo anno consecutivo, a fare da sfondo alle straordinarie voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

