Il Volo – Tutti per uno torna nel 2026 le date e i biglietti

Spettacolo.eu | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, ancora a Mantova, i biglietti. Nel pieno del successo di Live in Concert, il tour nelle principali capitali europee, Il Volo annuncia la quarta edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners). Per il secondo anno consecutivo, a fare da sfondo alle straordinarie voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

il volo 8211 tutti per uno torna nel 2026 le date e i biglietti

© Spettacolo.eu - Il Volo – Tutti per uno torna nel 2026, le date e i biglietti

Scopri altri approfondimenti

Il Volo - Tutti per uno torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano stasera su Canale 5, in compagnia di Lorella Cuccarini, con la seconda puntata dello show Il Volo: Tutti per uno - Si legge su movieplayer.it

Il Volo torna in tv con “Tutti per uno 2025”, lo show registrato a Palazzo Te di Mantova - Giunto alla terza edizione, Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo anche quest’anno regalerà tre serate speciali ricche di musica e ospiti. iodonna.it scrive

Il Volo - Tutti per uno: Viaggio nel tempo. Ospite di oggi Lorella Cuccarini - Dopo l'enorme successo ottenuto con le prime due edizioni nel 2023 e nel 2024, torna stasera su Canale 5 il secondo appuntamento con la terza edizione de Il Volo - Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Volo 8211 Tutti Torna