Pesca a strascico stop ai tagli | Sconfitte le politiche dell’Ue
L'articolo affronta la questione delle politiche dell'Unione Europea sulla pesca a strascico, evidenziando un risultato positivo per il settore. Con il ripristino delle giornate lavorative settimanali da quattro a cinque, si rafforzano le garanzie per specie come polpi, triglie e gamberi liguri, segnando una vittoria contro i tagli imposti in passato.
Tornano da quattro a cinque le giornate lavorative settimanali. “Polpi, triglie e gamberi liguri garantiti”. La notizia accolta con entusiasmo dalla categoria: 200 le barche in Liguria. Ilsecoloxix.it
Pesca a strascico, stop ai tagli: “Sconfitte le politiche dell’Ue” - Tornano da quattro a cinque le giornate lavorative settimanali. ilsecoloxix.it
Pesca, nuove regole nel 2026 e rischio crisi del settore - Nuove regole di pesca per il Mediterraneo prevedono tagli drastici allo sforzo di pesca, limiti di cattura e restrizioni per i pescherecci italiani. livingcesenatico.it
Non al taglio per la pesca a strascico. Soddisfatti i pescatori. L’ultimo report sui danni ambientali #regioneliguria - facebook.com facebook
Pesca a strascico, stop al taglio delle giornate: soddisfazione di Alessandro Piana per l’esito europeo x.com
Pesca a strascico a rischio taglio, la protesta della marineria termolese - 07/0...