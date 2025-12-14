Pesca a strascico stop ai tagli | Sconfitte le politiche della Ue

L'articolo analizza la decisione di fermare i tagli alla pesca a strascico, definendola una sconfitta per le politiche dell'UE. Viene annunciato un ritorno alle cinque giornate lavorative settimanali e si sottolinea la garanzia di prodotti tipici come polpi, triglie e gamberi liguri. Un cambio di rotta che potrebbe influenzare il settore ittico locale e le politiche europee.

Tornano da quattro a cinque le giornate lavorative settimanali. “Polpi, triglie e gamberi liguri garantiti”. La notizia accolta con entusiasmo dalla categoria: 200 le barche in Liguria. Ilsecoloxix.it

