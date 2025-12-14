Pesca a strascico stop ai tagli | Sconfitte le politiche della Ue

L'articolo analizza la decisione di fermare i tagli alla pesca a strascico, definendola una sconfitta per le politiche dell'UE. Viene annunciato un ritorno alle cinque giornate lavorative settimanali e si sottolinea la garanzia di prodotti tipici come polpi, triglie e gamberi liguri. Un cambio di rotta che potrebbe influenzare il settore ittico locale e le politiche europee.

Tornano da quattro a cinque le giornate lavorative settimanali. "Polpi, triglie e gamberi liguri garantiti". La notizia accolta con entusiasmo dalla categoria: 200 le barche in Liguria.

Pesca a strascico, scongiurato il taglio Ue. Piana: "Liguria prima a opporsi" - "Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto in sede europea, che ha scongiurato il taglio dei due terzi delle giornate di ... telenord.it

Respinta in Europa la proposta di riduzione del 64% dell’attività a strascico. Coldiretti Pesca Puglia parla di risultato decisivo per imprese, lavoro ed economia costiera - facebook.com facebook

Pesca a strascico, stop al taglio delle giornate: soddisfazione di Alessandro Piana per l’esito europeo x.com

