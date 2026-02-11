Firenze si sveglia bloccata dai cantieri. Le ambulanze fanno fatica a muoversi, con percorsi spesso bloccati e vie di fuga troppo strette. Un problema che mette in crisi i soccorsi: “Ci vuole almeno un decimo di ora per cambiare strada,” raccontano gli operatori. La città, già congestionata, si trova in difficoltà in caso di emergenze.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Firenze paralizzata dai cantieri e a farne le spese non è soltanto il traffico ordinario, ma anche quello dei mezzi di emergenza. Ambulanze costrette a procedere a passo d’uomo, sirene accese senza possibilità di farsi largo, tempi di intervento che si allungano fino a dieci minuti in più rispetto alla media. È quanto sta accadendo in particolare nella zona sud della città, dove la contemporanea chiusura del ponte al Pino e di via Mannelli, insieme ai lavori della tramvia e ad altri cantieri diffusi, ha creato un vero e proprio imbuto. "Rischio ritardo sui codici rossi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze preda dei cantieri, ambulanze in trappola: “Non ci sono vie di fuga. Servono 10 minuti per cambiare strada”

Firenze, i lavori della settimana con chiusure stradali: cantieri, traslochi e ponteggiVia dei Coverelli: per carico/scarico di materiali lunedì 2 febbraio (orario 9-17) la strada sarà chiusa tra lungarno Guicciardini e via di Santo Spirito.

