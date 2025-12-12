La ' Babbonatalata' compie 10 anni e torna in moto per le vie di Firenze

La Babbonatalata celebra il suo decimo anniversario e torna a sfilare per le vie di Firenze. Organizzata dall'associazione Classic Special Firenze, questa manifestazione di solidarietà e beneficenza rinnova il suo appuntamento domenica 12 dicembre 2025, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in un evento che unisce passione e solidarietà.

Firenze, 12 dicembre 2025 – La Babbonatalata, manifestazione di solidarietà e beneficenza per le strade di Firenze organizzata dall'associazione culturale Classic Special Firenze, compie dieci anni e li festeggia domenica con l'edizione 2025. Sfileranno, a partire dalle ore 9 dal piazzale delle Cascine, tanti Babbi Natale a bordo delle moto per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di Caritas, Helois Odv, Admo Firenze, associazione Alpaha onlus e parco degli animali. è stato istituito un unico punto di raccolta del materiale attivo nella giornata di domani in piazza Ferrucci (dalle 9 alle 18).