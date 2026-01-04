Perché per annullare il gol di Scamacca per fuorigioco in Atalanta-Roma ci sono voluti quasi 10 minuti

Durante la partita tra Atalanta e Roma, la decisione di annullare il gol di Scamacca ha richiesto quasi dieci minuti di verifica tramite il sistema VAR. Questo lungo procedimento ha suscitato curiosità e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l'importanza e le complessità delle revisioni video nelle dinamiche del calcio moderno. Di seguito, analizziamo le ragioni di questa prolungata valutazione e le sue implicazioni.

