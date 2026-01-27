Da San Salvi alle Murate Visite ai musei e spettacoli

Questa guida presenta un itinerario tra musei e spettacoli a Firenze, partendo da San Salvi fino alle Murate. Un percorso culturale che permette di scoprire la storia e l’arte della città, offrendo spunti di visita e approfondimento per visitatori e residenti. Un’occasione per conoscere meglio il patrimonio culturale locale in modo semplice e rispettoso.

Il 27 gennaio 1945, le truppe sovietiche della 60ª Armata del '1º Fronte ucraino', guidate dal maresciallo Ivan Konev, giunsero presso la città polacca di O?wi?cim, conosciuta in tedesco come Auschwitz. Qui liberarono i superstiti del campo di concentramento, portando alla luce l'orrore dei lager nazisti e svelando al mondo gli strumenti di tortura e annientamento utilizzati. Dal 2005, questa data è stata ufficialmente riconosciuta come Giorno della Memoria dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione 607, e viene celebrata ogni anno per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Scatti su San Salvi. Mostra alle Giubbe Rosse

Presso il caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze è allestita la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi.

Argomenti discussi: Da San Salvi alle Murate. Visite ai musei e spettacoli; A occhi aperti, al via la stagione 2026 dei Chille de la balanza a San Salvi; Chille de la Balanza, il nuovo cartellone: omaggi a Dario Fo, Franca Rame e Ingeborg Bachmann; A occhi aperti è la nuova stagione dei Chille de la balanza con omaggi a Ingeborg Bachmann e Dario Fo.

San Salvi negli scatti di Giovanni Fanetti alle Giubbe Rosse
Firenze, 21 dicembre 2025 - Inaugurata alle Giubbe Rosse la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi, lo storico manicomio cittadino, raccontato attraverso immagini realizzate negli anni.

Scatti su San Salvi. Mostra alle Giubbe Rosse
FIRENZE - Allo storico caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze possibile ammirare la mostra fotografica di Giovanni Fanetti dedicata a San Salvi. L'ex manicomio cittadino viene raccontato attraverso le immagini.

Al via "A OCCHI APERTI", la nuova stagione dei Chille a San Salvi (e non solo) tra Dario Fo, Ingeborg Bachmann, Spacciamo Culture interdette e altri attraversamenti. Conferenza stampa del 21 gennaio.

