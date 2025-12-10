Alle Murate arriva il Tiny Festival | danza contemporanea per i più piccoli
Alle Murate si prepara il TINY Festival, un evento dedicato alla danza contemporanea per i più piccoli. Dal 12 al 14 dicembre, il MAD Murate Art District ospiterà spettacoli, performance urbane, laboratori e musica, offrendo un’esperienza artistica internazionale e accessibile per bambini e adulti. Un’occasione unica per scoprire il mondo della danza in modo coinvolgente e divertente.
Tutto pronto al MAD Murate Art District per TINY Festival, che dal 12 al 14 dicembre si propone di offrire ai più piccoli e ai loro accompagnatori esperienze artistiche internazionali e accessibili, attraverso spettacoli, performance urbane, laboratori e un dj set. Tiny Festival è un progetto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Basta una nota giusta per cambiare l'umore di una serata. Giovedì 4 dicembre, dalle 20:30, alle Murate arriva il Linda Almost Duo: voce, vibrazioni buone e quel mood che ti fa dire "ok, ci voleva proprio".
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
