Alle Murate arriva il Tiny Festival | danza contemporanea per i più piccoli

Alle Murate si prepara il TINY Festival, un evento dedicato alla danza contemporanea per i più piccoli. Dal 12 al 14 dicembre, il MAD Murate Art District ospiterà spettacoli, performance urbane, laboratori e musica, offrendo un’esperienza artistica internazionale e accessibile per bambini e adulti. Un’occasione unica per scoprire il mondo della danza in modo coinvolgente e divertente.

