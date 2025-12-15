La crisi della Fiorentina si approfondisce con la sconfitta contro il Verona, che la vede scivolare all'ultimo posto in classifica. La notte al Franchi è stata segnata da tensione e silenzi inquietanti, mentre la squadra fatica a trovare soluzioni. La situazione sulla panchina si fa sempre più delicata, con Vanoli sempre più isolato in un momento di grande difficoltà.

© Serieagoal.it - Fiorentina, crisi senza fine: Vanoli sempre più solo, la panchina ora traballa davvero

La notte del Franchi è stata lunga, tesa, carica di silenzi che pesano più delle parole. La Fiorentina perde ancora, cade 2-1 contro il Verona e scivola all’ultimo posto in classifica, certificando una crisi che ormai non può più essere definita momentanea. È la terza sconfitta consecutiva, la nona in quindici giornate, con un dato che brucia più di tutti: zero vittorie in campionato. Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni e che hanno riacceso con forza il dibattito sulla posizione di Paolo Vanoli, oggi più che mai sotto osservazione. Una classifica che fa paura. Il successo del Verona, trascinato dalla doppietta di Orban, non è solo un altro passo falso viola. Serieagoal.it

Dentro la crisi della Fiorentina: il commento a Sky Calcio Club con Fabio Caressa

Fiorentina, crisi senza fine. Riflessioni su Paolo Vanoli - È una crisi che sembra senza fine quella della Fiorentina, sconfitta anche oggi al Franchi nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona. torinogranata.it