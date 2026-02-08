Fiorentina Gudmundsson | distorsione alla caviglia Fuori almeno 3 settimane Vanoli | Atteggiamento sbagliato sui gol
La Fiorentina perde un altro giocatore importante. Albert Gudmundsson si è infortunato durante l’allenamento ed è stato subito portato in ospedale. Gli esami hanno confermato una distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori almeno tre settimane. La squadra si ritrova con un’altra assenza pesante, mentre il tecnico Vanoli si lamenta dell’atteggiamento sbagliato sui gol subiti nelle ultime partite.
Un'altra botta sulla già dolorante Fiorentina: Albert Gudmundsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Quanto tempo resterà fuori? Paolo Vanoli allarga le braccia. Filtra una previsione: venti giorni per recuperare. Forse, nel caso di Gudmundsson, anche qualcosa in più. Ma quello che preoccupa, ora, nella Fiorentina, è soprattutto la deleteria abitudine di prendere gol strazianti, lancinanti, nel finale delle partite
La Fiorentina ottiene una vittoria importante battendo la Dinamo Kiev, grazie ai gol di Kean e Gudmundsson.
