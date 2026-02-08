Fiorentina Gudmundsson | distorsione alla caviglia Fuori almeno 3 settimane Vanoli | Atteggiamento sbagliato sui gol

La Fiorentina perde un altro giocatore importante. Albert Gudmundsson si è infortunato durante l’allenamento ed è stato subito portato in ospedale. Gli esami hanno confermato una distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori almeno tre settimane. La squadra si ritrova con un’altra assenza pesante, mentre il tecnico Vanoli si lamenta dell’atteggiamento sbagliato sui gol subiti nelle ultime partite.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.