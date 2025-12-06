Sedicenne scomparsa da Portici il messaggio all'amica | Non mi cercate Era affidata a casa famiglia

I carabinieri sono alla ricerca di Suamy Rispoli, scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli); la ragazza era affidata a una casa famiglia, non sarebbe tornata alla struttura dopo la scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Avviata una raccolta fondi in memoria della 16enne scomparsa nei giorni scorsi Leggi l’articolo tinyurl.com/5y8z275e - facebook.com Vai su Facebook

