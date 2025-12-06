Sedicenne scomparsa da Portici il messaggio all'amica | Non mi cercate Era affidata a casa famiglia

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri sono alla ricerca di Suamy Rispoli, scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli); la ragazza era affidata a una casa famiglia, non sarebbe tornata alla struttura dopo la scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sedicenne scomparsa portici messaggioSedicenne scomparsa da Portici, il messaggio all’amica: “Non mi cercate”. Era affidata a casa famiglia - I carabinieri sono alla ricerca di Suamy Rispoli, scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli); la ragazza era affidata a una casa famiglia, non sarebbe ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sedicenne Scomparsa Portici Messaggio