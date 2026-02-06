Andrea Pucci a Sanremo è una scelta non da Carlo Conti | la polemica politica è dietro l'angolo

Andrea Pucci sale sul palco di Sanremo e subito fa parlare di sé. La sua presenza non passa inosservata, anche perché il comico ha pubblicato su Instagram una foto con le natiche scoperte. La scelta ha scatenato reazioni, e dietro l’apparente gesto c’è già qualche polemica politica. La sua partecipazione, infatti, rompe con le solite scelte e apre un dibattito più ampio, che potrebbe risultare più acceso del previsto.

Andrea Pucci, annunciato con foto a natiche scoperte su Instagram, porta sul palco dell'Ariston un bagaglio politico riconoscibile. È un comico che non ha mai nascosto il suo schieramento a destra. Il punto non è se ne abbia diritto – ce l'ha – ma se il Festival possa permettersi un co-conduttore palesemente schierato senza trasformarsi in ring politico. Conti ha calcolato questo rischio?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Andrea Pucci Sanremo

Carlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Andrea Pucci Sanremo

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Conti chiama Lillo e Pucci: Saranno co-conduttori del festival; Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori; Laura Pausini: È giusto che Israele partecipi a Eurovision. Gianluca Grignani? Non mi risponde; Milano-Cortina 2026, Fontana: Forte partecipazione e clima di condivisione.

Sanremo 2026, arrivano Lillo e Andrea Pucci. Bufera, Carlo Conti costretto a prendere provvedimentiCarlo Conti annuncia su Instagram Lillo e Andrea Pucci co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ma qualcuno storce il naso ... corrieredellosport.it

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

#Sanremo, Carlo #Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori #Sanremo2026 x.com

Dopo Laura Pausini, Achille Lauro, Can Yaman e Lillo, al Festival di Sanremo arriva anche Andrea Pucci. Sarà co-conduttore nella serata di giovedì. facebook