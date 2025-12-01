Fiorello a La Pennicanza | Carlo Conti è subdolo Sanremo finirà presto

Dilei.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la settimana con una nuova puntata de La Pennicanza dove lo showman ne approfitta per commentare la scelta dei cantanti in gara a Sanremo da parte di Carlo Conti. E poi si focalizza su Sandokan, la nuova serie con Can Yaman in onda in prima serata su Rai 1. Fiorello, la frecciata a Carlo Conti. Dopo aver svelato in anteprima i Big di Sanremo 2026, finalmente Fiorello può commentare la lista ufficiale, annunciata da Carlo Conti domenica 30 novembre. E non manca la frecciatina ironica al direttore artistico: “Noi, durante la settimana, ne abbiamo beccati almeno quindici in giro. 🔗 Leggi su Dilei.it

