Finzioni spettacolo di Lupa Maimone
Lupa Maimone torna in scena con il suo nuovo spettacolo,
Dopo il doppio sold-out di "Trilogia OPF", arriva nel nuovo spazio teatrale dell'Appartamento il secondo appuntamento della rassegna EN-TOPICA: "Finzioni" di Lupa Maimone. Un monologo multiforme, in cui Il linguaggio coreografico si intreccia con la voce, la magia e gli oggetti in un continuo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
La ricerca artistica di Lupa Maimone, Vinka Delgado e Antonio J. López apre al pubblico venerdì 6 febbraio al Teatro Bottega di Carloforte.
