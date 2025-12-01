Don Palmese | Vicini alla famiglia di Francesco Pio Maimone

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Nel giorno in cui in Appello è stata confermata la sentenza di primo grado per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, vogliamo soffermarci sulla vicinanza della nostra Fondazione nei momenti drammatici del cammino processuale. Papà Antonio ci ha espresso più volte il proprio grazie, a nome anche di mamma Tina, per la nostra presenza. E presenza è la parola chiave: la costituzione di parte civile della nostra Fondazione Pol.i.s., non è un mero atto di forma, né il simbolo di uno sterile atto di giustizia, ma è reso concreto da un gruppo di persone che, durante ogni udienza, accompagna i familiari delle vittime innocenti, stando loro accanto, in ogni loro esigenza di conforto e di comprensione, così come richiede anche la comunità europea “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

