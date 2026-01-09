A Cormano, i proprietari di veicoli in divieto di sosta riceveranno avvisi sui parabrezza anziché multe, come spiegato dal sindaco Luigi Magistro. Questa iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti, evitando sanzioni durante il mese di gennaio. La scelta si basa su un approccio più educativo e meno repressivo, favorendo la corretta attenzione alle norme di parcheggio nel rispetto delle regole del territorio.

Un biglietto sul parabrezza per avvisare i proprietari che le loro auto sono in divieto di sosta. Ma “nessuna multa per il mese di gennaio” precisa il sindaco di Cormano Luigi Magistro. Nessuna multa ma avvisi per i divieti di sosta a Cormano, ecco perchè È iniziata così la fase sperimentale del nuovo Piano comunale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cormano, non multe ma avvisi sui parabrezza delle auto in divieto di sosta, ecco perchè

