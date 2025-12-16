Dal 7 gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma potrebbe richiedere l'acquisto di un ticket di due euro per i turisti, mentre i residenti continueranno ad accedere gratuitamente. Questa misura, annunciata dal Campidoglio, mira a gestire il flusso di visitatori al monumento più celebre della città, con alcune precisazioni e smentite ufficiali.

© Lapresse.it - Fontana di Trevi, dal 7 gennaio ticket per turisti: il Campidoglio smentisce

Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, potrebbe costare due euro. Il ticket per accedere al monumento, il secondo più visitato della Capitale dopo il Colosseo, sarà previsto per i turisti ma non per i residenti a Roma, per i quali l’accesso continuerà ad essere gratuito. Il nuovo assetto prevederà due corsie, una per i turisti e una per i romani, delimitati da paletti di ottone e ci sarà la possibilità di pagare con la carta di credito. La scelta, spiega il Corriere della Sera, è stata caldeggiata dall’assessore al Turismo e grandi eventi Alessandro Onorato e sposata dall’amministrazione e ha come obiettivo la salvaguardia della fontana. Lapresse.it

Fontana di Trevi a pagamento dal 7 gennaio. Arriva il ticket di 2 euro

La Fontana di Trevi a pagamento da gennaio: due euro per visitarla. “Il ticket rappresenterebbe per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni” - Da gennaio il celebre monumento romano costerà 2€ per i visitatori stranieri. ilfattoquotidiano.it