Fontana di Trevi a pagamento per i turisti e musei gratis per i romani L' annuncio del sindaco
La Fontana di Trevi diventa a pagamento, ma solo per i turisti. Dal primo febbraio sarà istituito un ticket di due euro per l’ingresso davanti al catino, ma anche per accedere ad altri siti monumentali e museali di Roma, finora gratuiti. L’annuncio è arrivato dal sindaco di Roma, Roberto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
