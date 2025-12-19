Fontana di Trevi a pagamento per i turisti e musei gratis per i romani L' annuncio del sindaco

Fontana di Trevi a pagamento, dal 1° febbraio biglietto di 2 euro per i turisti. Ecco come funziona - Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla ... msn.com

Dal 1 febbraio a Fontana di Trevi un biglietto di 2 euro per i turisti - "Dal primo febbraio a Roma sarà istituto un biglietto" a pagamento per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti: Fontana di Trevi - ansa.it

Roma, Fontana di Trevi a pagamento: dal 1° febbraio biglietto di 2 euro per turisti - facebook.com facebook

Fontana di Trevi a pagamento Il modello Pantheon funziona x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.