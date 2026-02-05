Torna Solids | oltre 160 espositori per l' unico evento italiano dedicato ai materiali solidi sfusi

Manca ormai una settimana all’apertura di Solids a Parma, il principale evento in Italia dedicato ai materiali solidi sfusi. Dal 11 al 12 febbraio, Fiere di Parma ospiterà oltre 160 espositori che presenteranno le ultime tecnologie per lavorare polveri, granuli e altri materiali solidi. L’appuntamento si conferma come un punto di riferimento per aziende e professionisti del settore, pronti a scoprire novità e tendenze di mercato.

Manca una settimana all'apertura di SOLIDS Parma 2026, l'unico appuntamento fieristico in Italia interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione di polveri, granuli e materiali solidi sfusi, in programma l'11 e il 12 febbraio presso Fiere di Parma. L'edizione 2026 vedrà la partecipazione.

