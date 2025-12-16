L'inaspettato successo di “L’amore non mi basta” di Emma, diventato virale grazie a Tik Tok e primo su Spotify, dimostra come i trend digitali possano rivitalizzare canzoni del passato. L'artista commenta con entusiasmo, sottolineando il ritorno della musica come un vero miracolo natalizio. In un contesto in cui il calcio e la musica si intrecciano, l’effetto nostalgia conquista il pubblico.

© Ilfattoquotidiano.it - Boom per “L’amore non mi basta” di Emma: virale grazie a un trend di Tik Tok è prima su Spotify. L’artista: “Le canzoni tornano, mi sembra il miracolo di Natale”

Piaccia o no Tik Tok ha il potere di dare una nuova vita a brani del passato. E se poi la musica, in Italia, si tocca con la religione del pallone, l’effetto nostalgia esplode alla massima potenza. È successo con “L’amore non mi basta” di Emma, brano del 2013 che sta conquistando le classifiche di Spotify e suonando come sottofondo dei video sui social di mezzo Paese. A creare la ricetta virale sono stati gli appassionati di calcio. La piattaforma cinese si è popolata di filmati montati ad arte in cui le giocate, i dribbling e le esultanze dei campioni della Serie A di diversi anni fa scorrono al ritmo della voce potente e graffiante della cantante, in un crescendo emotivo che esplode poi nel ritornello. Ilfattoquotidiano.it

Boom di ascolti per “L’amore non mi basta” di @MarroneEmma scritto da @itsdanielemagro : il brano torna nelle classifiche FIMI a 12 anni dalla sua pubblicazione ufficiale. E conquista il terzo posto nella playlist Spotify Top 50 #LAmoreNonMiBasta #emm x.com

BOOM! Jana, per amore di Curro, affronta il dispotico Lorenzo... Pronti per le nuove emozioni de #LaPromessa Vi aspettiamo, come sempre, numerosi dalle 19:45 su Rete4! Non mancate! #LaPromesa - facebook.com facebook