Festival dell’Economia di Trento | saranno 5 giornate Tema | I nuovi poteri e le speranze dei giovani

Dal 2026, il Festival dell’Economia di Trento si estenderà a cinque giornate, offrendo una piattaforma di confronto tra leader del mondo economico, accademico e politico. L’edizione 2024, incentrata sul tema

Novità per il Festival dell’Economia di Trento: dal 2026 diventano cinque le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti di primo livello del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale. Un’evoluzione naturale legata al grande successo di pubblico riscosso nelle ultime edizioni con 40.000 partecipanti e al ricco programma del palinsesto. Appuntamento quindi a Trento da mercoledì 20 maggio a domenica 24 maggio 2026. Per la XXI edizione del Festival, organizzata per il quinto anno consecutivo dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento, l’Advisory Board presieduto dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini ha individuato il titolo “Dal mercato ai nuovi poteri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it