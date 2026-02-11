Sanremo 2026 | Ferro torna a 25 anni da Xdono Shayk sfila per un festival più tradizionale

La prossima edizione del Festival di Sanremo si avvicina con grandi attese. Tiziano Ferro torna a calcare il palco a 25 anni dalla sua canzone “Xdono”, mentre Irina Shayk sfilerà in una sfilata più tradizionale rispetto alle sue apparizioni più audaci. La manifestazione promette di essere ancora più spettacolare, con i due grandi nomi che attirano l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

Sanremo 2026 si prepara a un’edizione ricca di sorprese con l’annuncio di due importanti ospiti: il ritorno di Tiziano Ferro e la presenza della top model Irina Shayk. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del festival, ha svelato queste novità a due settimane dall’inizio della manifestazione, puntando a un ritorno a formule più tradizionali per la kermesse musicale italiana. L’attesa per il Festival di Sanremo 2026 cresce di giorno in giorno, e le ultime novità delineate da Carlo Conti promettono di infiammare il palco dell’Ariston. Il conduttore ha annunciato il ritorno di Tiziano Ferro come superospite della prima serata, in programma per il 24 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

