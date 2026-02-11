Ferrari darà un premio di 14.900 euro ai suoi dipendenti perché è giusto condividere i successi

La Ferrari ha deciso di premiare i suoi dipendenti italiani con un bonus di quasi 15mila euro a testa. La casa di Maranello ha chiuso il 2025 con ricavi e utili in crescita e ha voluto condividere i risultati con i lavoratori, aumentando il premio rispetto all’anno precedente. Circa 5.000 dipendenti riceveranno questa somma come riconoscimento per il loro impegno.

