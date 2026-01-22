Mobilità sostenibile Finalmente ecco il Pums

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) introduce nuove soluzioni per migliorare la viabilità e promuovere la sostenibilità in città. Tra le novità, l’anello filoviario, la riattivazione della stazione ‘Ancona Marittima’, modifiche alla viabilità in via Bocconi e via Giannelli, e l’implementazione della Zona ad Accesso Controllato nel centro storico. Questi interventi mirano a favorire una mobilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Anello filoviario, riattivazione della stazione ‘Ancona Marittima’, cambio della viabilità in via Bocconi e via Giannelli e implementazione della Zac (Zona ad accesso controllato) in alcune aree della città, centro storico su tutte. Sono questi gli assi portanti del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, adottato finalmente ieri dalla giunta e pronto, nel giro di alcune settimane, a essere analizzato e approvato dal consiglio comunale. Un piano su cui la giunta, in particolare l’assessore con delega alla viabilità, Giovanni Zinni, ha lavorato a lungo e che adesso vede la luce. Si tratta dello strumento che individua la cornice generale, gli interventi e le politiche da attuare per il traffico, per il Tpl, per i parcheggi e per le soluzioni di mobilità alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

