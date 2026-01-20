Mobilità sostenibile Brindisi | in arrivo oltre 12 mln di euro per migliorare la qualità dell' aria

A Brindisi, sono stati assegnati oltre 12 milioni di euro per progetti di mobilità sostenibile, parte di un finanziamento complessivo di 24,7 milioni destinato a città pugliesi. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria e promuovere soluzioni di trasporto più ecologiche, nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana (Pncia), sostenuto dal Ministero dell’Ambiente.

BRINDISI – Una svolta significativa per la mobilità urbana in Puglia: attraverso il Ministero dell’Ambiente, sono stati destinati complessivamente 24,7 milioni di euro alle città di Brindisi e Taranto, inserite nel Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana (Pncia).🔗 Leggi su Brindisireport.it

