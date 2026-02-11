Feriti del rogo ricoverati al Niguarda Bertolaso | sono tutti fuori pericolo

Quindici giorni dopo l’incendio di Crans-Montana, sette adolescenti italiani sono ancora ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Sono tutti al centro ustioni e, secondo Bertolaso, sono fuori pericolo di vita. I ragazzi, tra i 15 e i 16 anni, erano stati rimpatriati con un ponte aereo e ora si trovano in condizioni stabili.

Quaranta giorni dopo l’incendio di Crans-Montana, all’ ospedale Niguarda di Milano che ha curato i dodici feriti italiani rimpatriati col ponte aereo rimangono ricoverati sette adolescenti - cinque maschi e due femmine, tra i 15 e i 16 anni -, tutti al centro ustioni cioè fuori dalla terapia intensiva, e "possiamo dire che sono fuori pericolo di vita imminente – spiega l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso (foto) –. La loro prognosi non è ancora sciolta per prudenza, i grandi ustionati purtroppo possono avere ricadute e problemi soprattutto di carattere infettivo, speriamo non accada ma dobbiamo fare attenzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

