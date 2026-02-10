Crans Montana Bertolaso | i feriti ricoverati al Niguarda sono tutti fuori pericolo di vita

Buone notizie dal Niguarda di Milano. I feriti dell’incendio di Capodanno a Crans Montana sono tutti fuori pericolo di vita. I medici hanno confermato che nessuno rischia di morire, e i pazienti stanno migliorando. La notizia porta sollievo tra i familiari e le autorità, che hanno seguito con attenzione gli interventi.

Buone notizia dal Niguarda di Milano. I feriti nel rogo di capodanno a Crans Montana ricoverati nell’ospedale milanese sono tutti “fuori imminente pericolo di vita”. E quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. È stata dimessa dall’ospedale milanese anche la donna italo-svizzera di 55 anni. È rientrata a Ginevra ma è intenzionata a proseguire a Milano le medicazioni e la riabilitazione. A dare l’annuncio, parlando con la stampa, è Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Bertolaso: tutti i pazienti sono fuori pericolo di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana.

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell’incendio di Crans-Montana.

