Crans Montana Bertolaso | i feriti ricoverati al Niguarda sono tutti fuori pericolo di vita
Buone notizie dal Niguarda di Milano. I feriti dell’incendio di Capodanno a Crans Montana sono tutti fuori pericolo di vita. I medici hanno confermato che nessuno rischia di morire, e i pazienti stanno migliorando. La notizia porta sollievo tra i familiari e le autorità, che hanno seguito con attenzione gli interventi.
Buone notizia dal Niguarda di Milano. I feriti nel rogo di capodanno a Crans Montana ricoverati nell’ospedale milanese sono tutti “fuori imminente pericolo di vita”. E quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. È stata dimessa dall’ospedale milanese anche la donna italo-svizzera di 55 anni. È rientrata a Ginevra ma è intenzionata a proseguire a Milano le medicazioni e la riabilitazione. A dare l’annuncio, parlando con la stampa, è Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Bertolaso: tutti i pazienti sono fuori pericolo di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Crans Montana ospedale
Guido Bertolaso: "Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita"
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana.
Crans-Montana, Bertolaso: “Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita”
Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell’incendio di Crans-Montana.
Rogo di Crans-Montana, tutti i feriti a Milano «sono fuori pericolo di vita»
Ultime notizie su Crans Montana ospedale
Argomenti discussi: Milano, Mattarella al Niguarda per visitare i feriti di Crans-Montana; Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella al Niguarda: Si è rivolto ai genitori dei ragazzi come fosse un padre; Sergio Mattarella all'ospedale Niguarda di Milano per i feriti a Crans, Bertolaso: Una sorpresa, è stato emozionante; Crans Montana, Bertolaso: Visita del Presidente Mattarella al Niguarda graditissima.
Crans-Montana, Bertolaso: «Tutti i feriti ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita» VIDEOMilano, 10 feb. (LaPresse) - I feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e i pazienti trasferiti dal reparto di terapia ... ilmattino.it
Crans-Montana, Bertolaso: I feriti al Niguarda sono tutti fuori pericoloI ragazzi sono fuori pericolo di vita, la prognosi non è ancora stata completamente sciolta, dice Bertolaso dei feriti di Crans-Montana ... dire.it
Cronaca. Crans-Montana, Bertolaso: “Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita” - facebook.com facebook
Le aspettative di una sentenza severa dopo la catastrofe dell’incendio di Crans-Montana sono elevate. Ma molte persone resteranno deluse, come accadde nel 2000 con l’incendio nella località sciistica austriaca di Kaprun. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.