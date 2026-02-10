L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana. Ha spiegato che i pazienti ricoverati a Milano sono tutti fuori pericolo e che circa un terzo di loro, ricoverati nei primi giorni di gennaio, sono stati già dimessi. La scena si sta normalizzando, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha fatto il punto sulla situazione: "Diciamo che un terzo dei pazienti che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio sono stati dimessi". I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva e anche il giovane ricoverato al Policlinico di Milano "è in uscita" sempre dalla terapia intensiva e "in questa settimana torna al centro grande gestioni del Niguarda, anche perché sta migliorando sensibilmente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guido Bertolaso: "Crans-Montana, i feriti ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita"

Approfondimenti su Guido Bertolaso

A poco più di un mese dalla strage di capodanno al Constellation, i medici di Milano hanno dato un segnale positivo.

I feriti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, trasportati a Milano, sono fuori pericolo di vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Guido Bertolaso

Argomenti discussi: Crans-Montana, Bertolaso accoglie Mattarella al Niguarda: Si è rivolto ai genitori dei ragazzi come fosse un padre; Crans Montana, Bertolaso: Visita del Presidente Mattarella al Niguarda graditissima; Mattarella visita i giovani feriti di Crans-Montana a Niguarda; Crans-Montana, Bertolaso: Visita a ragazzi feriti conferma umanità di Mattarella.

Crans-Montana, tutti i feriti ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita: «Sarà un percorso lungo, ma siamo soddisfatti»MILANO - I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono ... ilgazzettino.it

Bertolaso: i feriti di Crans-Montana a Milano sono fuori imminente pericolo di vitaI feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati ... msn.com

Al taglio del nastro della struttura, la prima delle 34 previste sul Garda, ci sarà l'assessore regionale Guido Bertolaso. - facebook.com facebook

Lo fa sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: «Tre ragazzi sono ancora in situazione critica e la prognosi resta riservata, ma stanno migliorando» x.com