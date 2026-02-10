Guido Bertolaso | Crans-Montana i feriti ricoverati a Milano sono tutti fuori imminente pericolo di vita

Da ilgiorno.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana. Ha spiegato che i pazienti ricoverati a Milano sono tutti fuori pericolo e che circa un terzo di loro, ricoverati nei primi giorni di gennaio, sono stati già dimessi. La scena si sta normalizzando, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha fatto il punto sulla situazione: "Diciamo che un terzo dei pazienti che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio sono stati dimessi". I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva   e anche il giovane ricoverato al Policlinico di Milano "è in uscita" sempre dalla terapia intensiva e "in questa settimana torna al centro grande gestioni del Niguarda, anche perché sta migliorando sensibilmente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

