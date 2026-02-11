Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato la famiglia di Alex Manna sparisce da casa dopo le minacce

La famiglia di Alex Manna è scomparsa da casa dopo le minacce che hanno ricevuto, pochi giorni dopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. La situazione è diventata tesa, e ora i familiari si sono allontanati, cercando di mettersi in salvo. La vicenda ha scosso la comunità e sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza delle persone coinvolte.

Dopo il femminicidio di Zoe Trinchero la famiglia di Alex Manna, reo confesso dei fatti di Nizza Monferrato, è scomparsa da Montegrosso d’Asti dove viveva insieme ai quattro figli. Ciò è la conseguenza di presunte minacce ricevute al telefono, per cui i parenti del 19enne hanno scelto di allontanarsi e di sistemarsi in un luogo tenuto segreto. La famiglia di Alex Manna lascia Montegrosso d'Asti L'arresto di Alex Manna è stato convalidato L'autopsia sul corpo di Zoe Trinchero Il linciaggio rischiato da Naudy Carbone La famiglia di Alex Manna lascia Montegrosso d’Asti Come riporta Ansa, i genitori di Alex Manna si sono allontanati da Montegrosso d’Asti e dalla casa in cui vivevano insieme ai quattro figli alle porte del centro abitato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

