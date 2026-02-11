La famiglia di Alex Manna è scomparsa da casa dopo le minacce che hanno ricevuto, pochi giorni dopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato. La situazione è diventata tesa, e ora i familiari si sono allontanati, cercando di mettersi in salvo. La vicenda ha scosso la comunità e sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza delle persone coinvolte.

Dopo il femminicidio di Zoe Trinchero la famiglia di Alex Manna, reo confesso dei fatti di Nizza Monferrato, è scomparsa da Montegrosso d’Asti dove viveva insieme ai quattro figli. Ciò è la conseguenza di presunte minacce ricevute al telefono, per cui i parenti del 19enne hanno scelto di allontanarsi e di sistemarsi in un luogo tenuto segreto. La famiglia di Alex Manna lascia Montegrosso d'Asti L'arresto di Alex Manna è stato convalidato L'autopsia sul corpo di Zoe Trinchero Il linciaggio rischiato da Naudy Carbone La famiglia di Alex Manna lascia Montegrosso d’Asti Come riporta Ansa, i genitori di Alex Manna si sono allontanati da Montegrosso d’Asti e dalla casa in cui vivevano insieme ai quattro figli alle porte del centro abitato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la famiglia di Alex Manna sparisce da casa dopo le minacce

Approfondimenti su Nizza Monferrato

Il femminicidio di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato.

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nizza Monferrato

Argomenti discussi: Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivo; Femminicidio di Zoe Trinchero, il rimpianto dell'amica: Quella sera mi ha chiamata, ma dormivo; Omicidio di Zoe Trinchero. Mons. Testore (Acqui): Educare all’affettività e al rispetto, la scuola faccia di più; Omicidio di Zoe Trinchero, oggi l'incarico per l'autopsia.

Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la famiglia di Alex Manna sparisce da casa dopo le minacceDopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato la famiglia di Alex Manna ha ricevuto minacce e ha lasciato Montegrosso d'Asti ... virgilio.it

Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna dal carcere: Quando l’ho gettata in acqua respirava, non sapevo che fareSi è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo Alex Manna, il 20enne che ha ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata ... fanpage.it

“Non mi fregava niente di lei”. Zoe Trinchero uccisa da Alex Manna e gettata nel fiume. Durante l’udienza, Alex Manna spiega il movente dell’omicidio di Zoe Trinchero - facebook.com facebook

Omicidio Zoe Trinchero: ecco le prime indiscrezioni dagli esiti dell'autopsia #Mattino5 x.com