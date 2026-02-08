Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero. L’uomo, finora innocente, è stato accusato ingiustamente da Alex Manna. La sua famiglia e gli amici chiedono giustizia e si preparano a difendersi in un procedimento che sta scuotendo il piccolo paese.

Alex Manna, reo confesso dell’omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, ha tentato inizialmente di accusare del femminicidio Naudy Carbone. Un tentativo di depistaggio durato poche ore, che ha però messo in serio pericolo Carbone. Il 30enne, infatti, ha rischiato il linciaggio, pur non avendo nulla a che fare con il delitto. Chi è Naudy Carbone, accusato da Alex Manna La carriera da musicista e il rischio di venire linciato Il fratello di Naudy Carbone: “Qualcuno dovrà chiedergli scusa” Chi è Naudy Carbone, accusato da Alex Manna Ma chi è Naudy Carbone e perché è stato scelto da Alex Manna come “colpevole perfetto”? Trentenne di origine africana adottato da una famiglia di Nizza Monferrato, Naudy Carbone è un musicista polistrumentista. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone accusato ingiustamente da Alex Manna

Approfondimenti su Naudy Carbone

L’ex fidanzata di Alex Manna, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, racconta che il ragazzo era ossessivo e possessivo.

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Naudy Carbone

Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata nel torrente a Nizza Monferrato; Strangolata e gettata in un canale. È stata uccisa così Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato, provincia di Asti, nella tarda serata di ieri. Fermato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna: il giovane è stato ascoltato a lungo e alla fine h; Omicidio: ragazza di 17 anni strangolata e gettata in un corso d'acqua; Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l’am….

Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivoNon potevo parlare né uscire con nessuno, ha raccontato alla stampa Nicole, che aveva avuto una relazione con il 20enne reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero. Di punto in bianco diventava ... tg24.sky.it

L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it

"Non potevo parlare né uscire con nessuno", ha raccontato alla stampa Nicole, che aveva avuto una relazione con il 20enne reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero facebook

Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: 'Era ossessivo' x.com