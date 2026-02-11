Fedez e Giulia Honegger spunta un anello e forse un bebè

Fedez e Giulia Honegger sono stati visti con un anello al dito, alimentando le voci su un possibile matrimonio o un nuovo passo nella loro vita. Nei giorni scorsi sono circolate alcune foto in cui si nota chiaramente l’anello sulla mano di lei, e tra le indiscrezioni si parla anche di un possibile bebè in arrivo. La coppia, sempre più unita, tiene il riserbo, ma l’attenzione dei fan resta alta.

Fedez e Giulia Honegger sono una coppia affiatata. Ecco alcune immagini pubblicate nelle quali si intravede un anello al dito di lei. Non mancano poi sospetti circa una gravidanza Camminano per le strade di Milano, esattamente in uno dei quartieri più esclusivi della capitale lombarda, Brera, dove spesso la coppia Fedez-Giulia Honegger si aggira. Dopo la vicenda mediatica che ha visto coinvolto il rapper dopo la rottura con Chiara Ferragni e il turbolento anno che ha vissuto, forse il 2026 potrebbe essere periodo di svolte e belle notizie e chissà se la prima non sia proprio una dolce attesa? Giulia Honegger ha 29 anni e la sua frequentazione con Fedez è iniziata all’inizio dell’estate 2025. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

