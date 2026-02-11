Federica Zille smonta i deliri di Repubblica | Il bacio di Spalletti molestie? Bisogna essere lucidi

Federica Zille risponde alle accuse di Repubblica, che aveva definito il suo bacio a Spalletti un atto di molestie. La politica si difende e invita a essere lucidi, sottolineando che la stampa ha agito senza ascoltare la sua versione. La polemica è scoppiata dopo che il quotidiano aveva riportato la vicenda senza interpellarla prima, creando un caso che ormai tiene banco sui social e sui giornali.

Repubblica ha ingaggiato la solita battaglia woke e femminista senza aver prima sentito il parere della diretta interessata. Federica Zille, giornalista di Dazn, si è trovata al centro di un curioso siparietto con Luciano Spalletti. Dopo il match Juventus Lazio e tutte le polemiche su un calcio di rigore negato ai bianconeri, il tecnico toscano ha mimato un contatto di gioco dando un bacio sulla spalla all'inviata sportiva. Lei è stata al gioco, lasciando andare anche a una piccola risata. Ma per i paladini del politicamente corretto si tratta di un gesto da condannare. E quindi Luciano Spalletti è finito nel mirino di Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

