Federica Zille difende Spalletti | Bacio sulla spalla? Non c’era alcuna mancanza di rispetto nei miei confronti

Federica Zille risponde alle polemiche sul bacio sulla spalla di Spalletti. La dirigente difende il gesto, spiegando che non c’è stato nessun segno di mancanza di rispetto nei suoi confronti. Zille sottolinea che si è trattato di un gesto amichevole e non intende creare divisioni. La questione resta al centro delle discussioni nel mondo del calcio.

. Le parole della giornalista. Il piccolo caso mediatico scoppiato al termine di Juventus-Lazio riguardo al gesto di Luciano Spalletti verso la giornalista di DAZN, Federica Zille, ha trovato una ferma smentita da parte della diretta interessata. Durante l’intervista post-partita, per spiegare la sua visione sulla fallosità dei contatti di gioco e sulla loro interpretazione arbitrale, il tecnico bianconero aveva dato un bacio sulla spalla alla cronista per esemplificare il concetto: « Ti ho dato un bacio è un contatto, ti ho dato una carezza è un contatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

