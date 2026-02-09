È contatto perché Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille

Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille, scatenando subito molte chiacchiere. L’episodio è avvenuto nel bel mezzo di una partita, quando si discuteva di un presunto fallo da rigore del laziale Mario Gila su Juan David Cabal. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, tra curiosità e qualche sorpresa.

Tutto è nato a causa di un presunto fallo da rigore del laziale Mario Gila sullo juventino Juan David Cabal. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, per spiegare come sia necessario che il regolamento sia più chiaro e ci sia meno spazio alle interpretazioni si è lanciato in un lungo monologo, durante il quale ha chiesto all'inviata di Dazn Federica Zille di poterle dare un bacio sulla spalla per chiarire l'uso del Var e il regolamento. "Ti tocco un braccio? È contatto. Ti posso dare un bacio? Anche questo è contatto. Gli fo' una carezza? È un contatto. Ma contatto è diverso da impatto.

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio.

Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio.

