Federica Sciarelli ha aperto le porte della sua casa romana, mostrando un ambiente elegante ma senza eccessi. La giornalista ha deciso di mantenere la privacy molto stretta, blindando la villa e evitando sguardi indiscreti. Tra le pareti della sua residenza, sembra esserci anche un’amicizia speciale con Ilary Blasi, confermando il suo stile di vita discreto.

Federica Sciarelli è uno dei volti più amati, noti e popolari Rai. Da oltre vent’anni guida Chi l’ha visto? su Rai3, in onda anche mercoledì 11 febbraio in prima serata, diventando un punto di riferimento nel racconto della cronaca e delle storie di persone scomparse. Eppure, la sua vita privata rimane volutamente lontana dai riflettori. Federica Sciarelli, la casa Federica Sciarelli ha sempre scelto di restare a Roma, anche per motivi professionali: gli studi Rai da cui va in onda Chi l’ha visto? si trovano nella Capitale. La sua abitazione si trova in un quartiere residenziale tranquillo, lontano dal caos del centro storico ma ben collegato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Sciarelli, la casa di Roma: eleganza senza lussi, la privacy blindata e quell?amicizia speciale nella villa con Ilary Blasi

Approfondimenti su Federica Sciarelli

A novembre, nella villa di Totti e Ilary Blasi all’Eur-Torrino, si è verificato il crollo di un controsoffitto, che ha reso alcuni ambienti inaccessibili.

Recenti sviluppi nelle vicende legali tra Ilary Blasi e Francesco Totti vedono la conduttrice coinvolta in una causa legale, con la richiesta di ristrutturare la villa a carico dell’ex marito.

Ultime notizie su Federica Sciarelli

