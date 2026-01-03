Recenti sviluppi nelle vicende legali tra Ilary Blasi e Francesco Totti vedono la conduttrice coinvolta in una causa legale, con la richiesta di ristrutturare la villa a carico dell’ex marito. La disputa, che ha portato a un'azione giudiziaria, evidenzia le tensioni tra i due, ora al centro di un procedimento civile presso il Tribunale di Roma.

Continuano le tensioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice ha denunciato l’ex marito, citandolo davanti al Tribunale Civile di Roma. Il motivo? Provvedere alle spese di manutenzione della villa all’Eur, dopo che una parte del controsoffitto è caduto in una delle stanze. Intanto il 21 marzo 2026 è fissata in calendario l’udienza sulla separazione in merito al quale il giudice dovrà esprimersi sulla fine del loro matrimonio e dunque poi il via libera per la Blasi di poter sposare, secondo quanto riportano diversi rumors, il suo Bastian Muller. Come riporta La Repubblica, il nuovo scontro tra i due ex coniugi vede al centro la famosa mega villa all’Eur, dove hanno vissuto per anni e dove sono cresciuti i tre figli Cristian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: crolla il soffitto nella villa, viene richiesta la ristrutturazione a carico dell’ex marito. Il caso finisce in tribunale

Leggi anche: Ilary Blasi fa (di nuovo) causa a Francesco Totti: "Crollato un soffitto nella villa all'Eur"

Leggi anche: Ilary Blasi fa causa (ancora) a Francesco Totti: è crollato il soffitto della villa all’Eur

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi senza fine: l’ultima denuncia infiamma i riflettori - Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto nella villa dell’Eur, aprendo un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra gli ex coniugi. notizie.it