Il video del controsoffitto crollato nella villa di Totti | nuova lite con Ilary Blasi
A novembre, nella villa di Totti e Ilary Blasi all’Eur-Torrino, si è verificato il crollo di un controsoffitto, che ha reso alcuni ambienti inaccessibili. L’incidente ha riacceso le tensioni tra i due, coinvolgendo anche la sfera privata. Questo episodio evidenzia le conseguenze di problemi strutturali e le ripercussioni su una famiglia pubblica.
Nella villa all’Eur-Torrino dove vive Ilary Blasi con i figli, a novembre è crollato un controsoffitto, rendendo inutilizzabili alcuni locali. Ecco il video esclusivo dell’incidente. La showgirl ha chiesto al proprietario Francesco Totti un intervento di manutenzione straordinaria e ha attivato un ricorso d’urgenza in Tribunale. 🔗 Leggi su Laverita.info
