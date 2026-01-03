Il video del controsoffitto crollato nella villa di Totti | nuova lite con Ilary Blasi

A novembre, nella villa di Totti e Ilary Blasi all’Eur-Torrino, si è verificato il crollo di un controsoffitto, che ha reso alcuni ambienti inaccessibili. L’incidente ha riacceso le tensioni tra i due, coinvolgendo anche la sfera privata. Questo episodio evidenzia le conseguenze di problemi strutturali e le ripercussioni su una famiglia pubblica.

