Federica Pellegrini si è mostrata sorridente a Cortina, dove ha partecipato a un evento legato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Con lei c’erano Matteo Giunta, Francesco Pennetta e Fabio Fognini. La nuotatrice italiana ha passato il pomeriggio tra amici, senza nascondere la sua passione per lo sport e l’entusiasmo per le prossime Olimpiadi.

Federica Pellegrini insieme a Matteo Giunta, Pennetta e Fognini per le Olimpiadi invernali Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 regalano. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 regalano emozioni uniche anche fuori dalle piste da sci. Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano, è apparsa splendida tra le montagne ampezzane. La campionessa ha pubblicato sui social una foto che ha subito scatenato i fan. Si tratta di uno scatto che la ritrae insieme al marito Matteo Giunta e a una coppia iconica del tennis: Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Vedere Federica così radiosa è un sollievo per tutti i suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Federica Pellegrini splende a Cortina con Matteo Giunta, Pennetta e Fognini

