Federica Pellegrini incinta le voglie in gravidanza | la gag esilarante con Matteo Giunta

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso un momento divertente con Matteo Giunta, mostrando le tipiche voglie di questa fase. La coppia ha regalato un breve siparietto domestico, evidenziando con semplicità e spontaneità le emozioni legate all’attesa. Un episodio che riflette l’intimità e la naturalezza di un momento importante nella vita di Federica e del suo partner.

(Adnkronos) –Siparietto in casa Pellegrini-Giunta. Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. O almeno così dovrebbe essere. A raccontare l’esilarante scena familiare è la stessa Divina che in un video pubblicato su Instagram ha ironizzato sulle presunte voglie del marito, Matteo Giunta. “Io sono incinta di sette mesi e lui mi parla di mangiare dalla mattina alla sera, ce le ha lui le voglie. Ti sei appena mangiato il gelato perché io avevo voglia di gelato, adesso ti sei ordinato altro cibo”, ha scherzato Pellegrini, rimproverando l’allenatore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: Federica Pellegrini incinta, cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Federica Pellegrini incinta, le voglie in gravidanza: la gag esilarante con Matteo Giunta - Federica Pellegrini, incinta al settimo mese, è alle prese con le classiche voglie di gravidanza. adnkronos.com

Federica Pellegrini incinta ma si allena in palestra a pochi mesi dal parto, i veri rischi secondo i medici - Federica Pellegrini criticata per l'attività fisica in palestra a pochi mesi dal parto: ma è davvero rischiosa in gravidanza? virgilio.it

Federica Pellegrini incinta in palestra: l’allenamento al settimo mese divide i social - La "Divina" ha condiviso il suo allenamento con i pesi col pancione, ma sotto il post è scoppiata subito la polemica: tra chi la ammira e chi la rimprovera di "esagerare" ... iodonna.it

Federica Pellegrini, allenamento in gravidanza. Il ginecologo Trojano: “Nessun rischio” (Adnkronos) - È rischioso allenarsi in gravidanza Federica Pellegrini, in attesa del suo secondo figlio, continua a praticare attività fisica durante la gravidanza. Una scelta - facebook.com facebook

Federica Pellegrini incinta con i pesi in palestra, l'assalto delle mamme ai suoi social: «Mi sembra troppo» - Il video x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.