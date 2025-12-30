Federica Pellegrini incinta cena romantica a tre di fine anno con Matteo Giunta

Federica Pellegrini, in attesa del suo secondo figlio, si prepara a trascorrere le festività di fine anno con il partner Matteo Giunta. Durante questo periodo, l’ex campionessa di nuoto condivide momenti di serenità e intimità con la famiglia, tra cui una cena romantica “a tre”. Questi attimi rappresentano un momento di gioia e tranquillità, sottolineando il valore della famiglia e della condivisione durante le festività.

Federica Pellegrini sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita. In attesa del secondo figlio, l’ex campionessa di nuoto si gode le festività di fine anno circondata dall’amore della sua famiglia, condividendo su Instagram attimi di quotidianità che raccontano una serenità profonda. Tra sorrisi, sguardi complici e piccoli gesti d’affetto, Federica e Matteo Giunta si preparano ad iniziare un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Federica Pellegrini, la cena romantica con Matteo Giunta. Tra le immagini più recenti condivise da Federica Pellegrini su Instagram spicca infatti uno scatto dal sapore intimo e romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Federica Pellegrini incinta, cena romantica “a tre” di fine anno con Matteo Giunta Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta: la Divina e Matteo Giunta hanno annunciato sui social l'arrivo di una sorellina per Matilde Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina - La ex campionessa e Matteo Giunta sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la nascita di Matilde. vanityfair.it

Federica Pellegrini incinta, seconda figlia in arrivo. L'annuncio è dolcissimo - Tramite un post sui social, Federica Pellegrini ha confermato l'indiscrezione circolata negli ultimi giorni sul web: la Divina è di nuovo incinta. corrieredellosport.it

Federica Pellegrini è di nuovo incinta: l’annuncio social a sorpresa - Con un post social emozionante, Federica Pellegrini rivela di essere incinta per la seconda volta: in arrivo un’altra figlia con Matteo Giunta dopo la piccola Matilde. 105.net

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, lo sketch di Natale: «Facciamo foto di m***a». Poi la dolce dedica: l'amore chi ti sbuccia la clementina - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.