Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026 | Lo stadio Olimpico è un sogno

In attesa di conoscere nei prossimi mesi gli altri grandi campioni che prenderanno parte all’evento, gli organizzatori del Golden Gala 2026 hanno annunciato quest’oggi la presenza di Nadia Battocletti nel cast della prossima edizione del meeting che si terrà giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma. La 25enne trentina sarà impegnata sulla distanza dei 5000 metri (in cui è bronzo mondiale in carica) nell’unica tappa italiana della Diamond League. L’obiettivo principale della stagione all’aperto sarà la doppietta ai Campionati Europei di Birmingham (3-9 agosto), ma la fuoriclasse azzurra è entrata nell’ultimo biennio in una nuova dimensione anche a livello globale diventando una spina nel fianco per quasi tutte le migliori africane come dimostrano i risultati ottenuti tra 5000 e 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

