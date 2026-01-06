Candidato segretario provinciale del Pd | malcontento per i criteri della scelta

Il processo di scelta del nuovo segretario provinciale del Pd sta suscitando tensioni all’interno del partito. I criteri adottati e le modalità di selezione hanno generato malcontento tra gli iscritti, evidenziando divisioni che rischiano di compromettere l’unità interna. Mentre il Congresso provinciale si avvicina, la situazione resta caratterizzata da incertezze e contrasti, rendendo difficile un percorso condiviso verso la ricostruzione del partito.

Altro che unità, in casa Partito Democratico le crepe sono all'ordine del giorno. Anche il Congresso provinciale che avrebbe dovuto ridare compattezza dopo il lungo commissariamento non si apre sotto i migliori auspici.A rappresentare il malcontento all'interno del Pd sono quattro esponenti di. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Pierluigi Spinelli è stato confermato segretario provinciale del Pd Leggi anche: Crotone, per il segretario provinciale del Pd, Leo Barberio, insufficienti i finanziamenti per il miglioramento della viabilità interpoderale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Partito democratico, congresso verso l'unità. Lombardi sarà segretario. E guarda alle Provinciali; Da Piana M. Verna a Caserta il sindaco Lombardi aspirante segretario provinciale del PD; I quadri Dem ringraziano Mattia. E cercano un nuovo candidato; Verso le elezioni nell’Agrigentino, Cacciatore (Pd): Al lavoro per il campo largo e questione morale prioritaria. Candidato segretario provinciale del Pd: malcontento per i criteri della scelta - Nota di Villani, Capobianco, Landolfi e Iavarone: "La mediazione tra i soli candidati alle Regionali ha escluso il partito dei circoli e del territorio. casertanews.it

Piermartiri lascia la guida della segretario provinciale Pd? Il mail e le frizioni in casa dem - In queste ore tra i dirigenti dem, sia a livello regionale che locale, si sta spargendo la voce secondo cui il segretario avrebbe inviato una mail alle caselle di posta elettronica del "prov ... cronachefermane.it

A chi e a cosa servono questi congressi? - Il Pd ha l’imbarazzo della scelta sul candidato sindaco di Avellino: in campo ci sarebbero Enza Ambrosone, Nicola Giordano e anche Luca Cipriano, che in un’intervista a Il Mattino si è detto “disponib ... corriereirpinia.it

Questa settimana Nicole aveva bisogno di una mano. Apollo (uno dei nostri pazienti) si è candidato come segretario… ed è stato assunto subito. Scorri fino alla fine #frontoffice #staff #backstage #rimini #bellaria - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.