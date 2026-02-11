fare muay thai per scoprire la thailandia

Mentre salto la corda alla Kaewsamrit Gym di Bangkok, riprendo un’attività che non facevo da più di dieci anni. La palestra pullula di atleti, alcuni dei quali sembrano affrontare gli allenamenti con facilità, mentre io sbuffo cercando di tenere il ritmo. Fare muay thai qui significa immergersi nella vera essenza della Thailandia, tra sudore, fatica e passione per questo sport.

Mentre salto la corda alla Kaewsamrit Gym di Bangkok, un’esperienza che non facevo da una decina d'anni, sbuffo e cerco di mantenere il ritmo dei miei compagni di stanza, tutti agonisti, alcuni dei quali non mostrano segni di sofferenza. È solo la prima mezz’ora di allenamento e già le gambe iniziano a bruciarmi. Dopo il sacco e i teep seguiti dalle ginocchiate alla colonna, faccio il clinch con un ragazzo argentino, che ha vinto dei titoli con regolamento K-1. Lo chiamano " Tata" Martino, come l'allenatore. Quando Bau, il ragazzo thai che deve farmi fare i pao (i colpitori) sorride e mi mostra la finestra sui due incisivi, realizzo che sono spacciato. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Il PalaEden di Edenlandia ospita la settima edizione di Fight for Naples, l’evento dedicato a boxe, kickboxing e Muay Thai.

Argomenti discussi: Lottatore di thai boxe muore dopo l’allenamento in palestra: la Procura indaga per omicidio colposo; Lottatore di Muay Thai muore appena sceso dal ring: aveva 40 anni, giallo nel centro sportivo di Roma; Muore a 40 anni in palestra durante lezione di muay thai, la procura indaga per omicidio; Muore durante l’allenamento di muay thai a Roma: Taranto sotto shock per Lorenzo Lollo Vernaglione.

Muay Thai, a 21 anni sceglie la disciplina più rischiosa: «Ma con lo sport evito di sbagliare»Sempre più giovani si stanno avvicinando alle arti marziali, nelle loro diverse declinazioni. Un fenomeno alimentato anche dai social e dalle esperienze vissute dai diverse fighter all'estero, ... ilmessaggero.it

Muay Thai, Matteo Spiga è Campione Italiano Junior per il terzo anno di filaNel Muay Thai brillano le stelle made in Sardinia. Nel corso dei Campionati Italiani e Trofeo Italia Federkombat, svoltisi al Palatorrino di Roma l'1 e il 2 marzo, l'Accademia Chang Peuk Gym di ... unionesarda.it

I bambini possono fare Muay Thai Si, fin da piccoli ma in un modo un pochino diverso: Giocano e si divertono, imparando semplici schemi motori, con tanta disciplina e ancora più pazienza dell'insegnante Un po' alla volta le tecniche base vengono assi - facebook.com facebook