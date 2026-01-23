Sabato 24 gennaio, Edenlandia ospiterà la settima edizione di Fight for Naples, un evento dedicato alle discipline da combattimento come boxe, kickboxing e Muay Thai. Dalle 16 al PalaEden, l'iniziativa conferma il ruolo del parco di Fuorigrotta come punto di riferimento per gli sport del ring, offrendo un'occasione per appassionati e curiosi di vivere un pomeriggio dedicato a queste discipline.

Tempo di lettura: 3 minuti Fight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport da combattimento con i numerosi eventi già organizzati nello storico parco di Fuorigrotta. Fight for Naples, evento promosso da Luca Donadio e Gianluca Vorzillo con i patrocini di Federazione Pugilistica italiana e di FederKombat, è dedicato agli sport da ring attraverso discipline che uniscono tecnica, preparazione atletica e grande spettacolarità come la Boxe, K-1 rules kickboxing, Muay Thai nelle categorie dei Dilettanti, Semi Pro e Pro sia maschili e femminili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento con 'Fight for Naples'Il PalaEden di Edenlandia ospita la settima edizione di Fight for Naples, l’evento dedicato a boxe, kickboxing e Muay Thai.

Fight for Naples, Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimentoEdenlandia ospita la settima edizione di Fight for Naples, un evento dedicato agli sport da combattimento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Boxe, Kickboxing e Muay Thai: Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento con 'Fight for Naples'; Fight for Naples, Edenlandia diventa casa degli sport da combattimento; La kickboxing come palestra di vita; Scienza, performance e innovazione: l’allenamento secondo Ivan Mascio.

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio l'appuntamento a EdenlandiaFight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport ... msn.com

Meglio Muay Thai o Kick boxing? La differenza tra le due discipline e quella più efficaceData la mancanza di fonti attendibile dopo la loro distruzione durante l’invasione da parte dei birmani, si son create due teorie possibili: la prima prevede che il popolo Ao-Lai creò uno stile di ... supereva.it

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento x.com

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: il PalaEden ospita la settima edizione dell’evento. facebook