Fano Pm10 | Airone critica restrizioni chiede controlli su industrie e indagini su Alzheimer e metalli pesanti

La stretta del Comune di Fano contro le Pm10, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all'utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa, solleva forti critiche dall'associazione 'Airone' di Colli al Metauro, che la definisce una misura inefficace e penalizzante per i cittadini. L'associazione chiede un maggiore controllo delle emissioni industriali e un'analisi approfondita dei possibili collegamenti tra l'inquinamento da metalli pesanti e l'incidenza di malattie come l'Alzheimer nella zona. Questa controversia si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la salute pubblica.

