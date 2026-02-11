Fano Pm10 | Airone critica restrizioni chiede controlli su industrie e indagini su Alzheimer e metalli pesanti
Il Comune di Fano ha messo in atto restrizioni alla circolazione e all’uso di riscaldamenti a biomassa per ridurre le polveri sottili. Tuttavia, l’associazione ambientalista Airone di Colli al Metauro critica duramente queste misure, definendole inutili e dannose per i cittadini. L’associazione chiede controlli più severi sulle industrie e indagini approfondite sui possibili legami tra metalli pesanti, Alzheimer e inquinamento. La polemica si accende mentre le restrizioni sono già in vigore, e la città si divide tra chi vede
La stretta del Comune di Fano contro le Pm10, che prevede restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all’utilizzo di impianti di riscaldamento a biomassa, solleva forti critiche dall’associazione ‘Airone’ di Colli al Metauro, che la definisce una misura inefficace e penalizzante per i cittadini. L’associazione chiede un maggiore controllo delle emissioni industriali e un’analisi approfondita dei possibili collegamenti tra l’inquinamento da metalli pesanti e l’incidenza di malattie come l’Alzheimer nella zona. Questa controversia si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu
