Interventi sul verde dopo la nevicata danni e controlli su centinaia di alberi L' assessore | Situazione non critica

Dopo la nevicata di Epifania, il Comune di Ravenna ha avviato controlli su centinaia di alberi per valutare eventuali danni al verde pubblico. L’assessore ha precisato che, al momento, la situazione non presenta criticità significative. Gli interventi mirano a garantire la sicurezza e la tutela degli spazi verdi, monitorando eventuali rischi residui derivanti dalle condizioni atmosferiche recenti.

L'importante nevicata del giorno dell'Epifania ha provocato alcuni danni al verde nel territorio del Comune di Ravenna, anche se al momento non si ravvisano casi di particolare emergenza. A fare il punto sul tema è l'assessore Giancarlo Schiano che sottolinea come "la situazione non è critica". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Interventi sul verde dopo la nevicata, danni e controlli su centinaia di alberi. L'assessore: "Situazione non critica" Leggi anche: Neve lungo la Riviera, proseguono gli interventi di Geat su tutto il territorio dopo la nevicata dell’Epifania Leggi anche: Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dalle auto bloccate agli alberi caduti, tanti interventi dei Vigili del fuoco: pino crollato in viale Matteotti; Il Rieti al Rocchi contro la Viterbese coi tifosi al seguito: dal 2 gennaio in vendita 200 biglietti. CALENDARIO VERIFICHE DI STABILITÁ E INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO | dal 5 al 9 gennaio A.S.Ter. S.p.A., per conto del Comune di Genova, informa la cittadinanza sugli interventi programmi di abbattimento, reimpianto e potatura in sicurezza di al - facebook.com facebook Nuovi box per i cani, impianti fotovoltaici e interventi sul verde: 12 mesi di lavori al Parco degli Animali x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.