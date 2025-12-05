Famiglia nel bosco Attacchi violenti contro magistrati assistenti sociali e forze dell’ordine Preoccupa il clima di ostilità
Arezzo, 5 dicembre 2025 – “Profonda preoccupazione per il crescente clima di ostilità che si sta alimentando nei confronti della magistratura, degli operatori e delle forze dell'ordine” è stata espressa dalla giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati Toscana in merito al caso dei due bambini allontanati dai genitori a Caprese Michelangelo (Arezzo), un caso che presenta analogie a quello della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli (Chieti). L'Anm ha preso posizione "in relazione ad alcuni video circolati in rete in questi giorni, apparentemente riconducibili a un gruppo ramificato nel territorio nazionale e riferiti a un procedimento trattato dal tribunale per i minorenni”, cioè quello relativo alla famiglia dell'Aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il caso della famiglia che viveva nel bosco. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli parla ai microfoni di #StorieItaliane e fa il punto dopo l’udienza di ieri a L’Aquila presso il Tribunale che deciderà sul ritorno dei figli della coppia in casa. - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere. Udienza di comparizione a L'Aquila,l'avvocata: 'Proficuo confronto, speriamo nel ricongiungimento' #ANSA Vai su X
Famiglia nel bosco, la giudice Angrisano dopo gli attacchi ricevuti: «Decisioni prese a tutela dei diritti dei bambini» - È stata l’ultima ad arrivare insieme alla pm Angela D’Egidio: il suo intervento era il più atteso. Lo riporta ilgazzettino.it
Famiglia nel bosco, il tribunale si riserva di decidere: i tre figli restano in casa-famiglia - L’accoglimento della richiesta di ricongiungimento urgente per la famiglia sarà decisa nei prossimi giorni ... Segnala repubblica.it
FAMIGLIA NEL BOSCO: MINACCE AD ANGRISANO E D’EGIDIO, OGGI RIUNIONE ANM AL TRIBUNALE DELL’AQUILA - 30 al Tribunale dell’Aquila, dall’Associazione nazionale magistrati (Anm): all’odine del giorno i violenti attacchi subiti da Cecilia Angrisano, presidente ... Scrive abruzzoweb.it
Famiglia nel bosco a Palmoli, cosa può succedere adesso ai figli allontanati dal padre secondo la legge - Cosa prevede la legge e cosa potrebbe accadere secondo l’avvocata Marisa Marraffino ... Si legge su virgilio.it
Famiglia nel bosco, perché non sono d’accordo con la decisione di allontanare i figli - Il caso della famiglia che vive nel bosco di Chieti solleva domande su libertà individuale e diritti dei minori ... Riporta ilfattoquotidiano.it
La famiglia nel bosco, un abuso o un diritto? Come si comportano in questi casi Procure e assistenti sociali - Ha sollevato un acceso dibattito la storia della famiglia che vive con i tre figli a Palmoli, paese da 800 anime in provincia di Chieti. Riporta huffingtonpost.it