Famiglia nel bosco Attacchi violenti contro magistrati assistenti sociali e forze dell’ordine Preoccupa il clima di ostilità

Arezzo, 5 dicembre 2025 – “Profonda preoccupazione per il crescente clima di ostilità che si sta alimentando nei confronti della magistratura, degli operatori e delle forze dell'ordine” è stata espressa dalla giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati Toscana in merito al caso dei due bambini allontanati dai genitori a Caprese Michelangelo (Arezzo), un caso che presenta analogie a quello della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli (Chieti). L'Anm ha preso posizione "in relazione ad alcuni video circolati in rete in questi giorni, apparentemente riconducibili a un gruppo ramificato nel territorio nazionale e riferiti a un procedimento trattato dal tribunale per i minorenni”, cioè quello relativo alla famiglia dell'Aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia nel bosco, “Attacchi violenti contro magistrati, assistenti sociali e forze dell’ordine. Preoccupa il clima di ostilità”

